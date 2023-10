Un derby alla settimana. Ferrini-Amsicora si replica, dopo lo 0-0 di domenica scorsa tra le squadre femminili, oggi scendono in campo gli uomini. Al “Maxia”, alle 15, si gioca per il terzo turno del Round 1 della Coppa Italia. Ferrini e Amsicora (squadre della serie A Élite) hanno già scavato un solco nel girone D con due vittorie e vedono da vicino la qualificazione al Round 2, dove accedono le prime due di ogni girone. Cus Cagliari, Juvenilia Uras e HT Sardegna (che militano in serie A1, la seconda divisione) sono a quota zero.

L’Amsicora è con il morale a mille dopo la conquista, sabato scorso, della Supercoppa, a spese del Bra battuto 2-1. Sollevata la Coppa, Lorenzo Asuni, 34 anni, attaccante cresciuto nella squadra cagliaritana dove ha vinto tre scudetti, ha annunciato il ritiro.

La Ferrini, battendo prima la Juvenilia Uras poi l’HT Sardegna ha dimostrato di essere oltre la fase di rodaggio. Il risultato del derby sarà importante per aggiudicarsi il primo posto. La vincitrice del girone giocherà infatti in casa la partita del Round 2, diversamente dalla seconda che dovrà affrontare una trasferta in casa della prima di altro girone.

Al Comunale di Uras è in programma alle 15 Juvenilia-Cus Cagliari. Nonostante i pesanti passivi nella precedente gara, le squadre allenate rispettivamente da Stefano Tocco e Fernando Jorge hanno giocato a viso aperto esprimendo un gioco ordinato e piacevole. L’HT Sardegna osserva il turno di riposo.

