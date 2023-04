La prima giornata di ritorno della serie A Élite maschile propone domani due scontri diretti tra le prime quattro della classifica, uno di questi è Tevere-Ferrini. L’Amsicora, inaspettatamente ultima, non può più sbagliare.

Nella classifica corta della serie A Élite femminile, con cinque squadre (su sei) in tre punti, sono tutti scontri diretti che valgono indifferentemente per lo scudetto e per la salvezza.

SERIE A ÉLITE MASCHILE – Tevere-Ferrini, anche a Roma c’è poco da sbagliare per entrambe. La squadra cagliaritana ha rallentato la corsa, come il Bra, con due pareggi consecutivi che hanno consentito il rientro nel gruppo della Tevere, che vincendo sabato scorso ha assorbito i danni due K.O. di fila, riportandosi al secondo posto. La Ferrini deve riscattare la sconfitta dell’andata, quando (priva di Ojeda) venne sconfitta 3-2 facendosi rimontare due reti di vantaggio.

A Castello d’Agogna l’Amsicora sfida il Bonomi, unica squadra sinora battuta dai cagliaritani, nella prima giornata. La sfida arriva nel momento migliore del Bonomi che ha interrotto la striscia di sconfitte vincendo le ultime due partite. L’Amsicora si affida ancora al gruppo di giovani che nel ponte festivo dovrà fare gli straordinari. Domenica mattina si trasferiranno a Roma per le finali Under 21, in programma domenica sera e lunedì mattina. Rientro a Cagliari martedì mattina, impossibile trovare posti in aereo lunedì sera.

SERIE A ÉLITE FEMMINILE – Gli effetti del derby di domenica scorsa, quando la Ferrini superò l’Amsicora 5-3, si vedono nella classifica dove c’è la grande ammucchiata. L’Amsicora resiste al primo posto nonostante due sconfitte consecutive, domenica gioca a Torino, contro Torino Universitaria, terza a -2, e che non perde da quattro partite. Attese buone notizie dall’infermeria, dopo gli infortuni di Carosso e Pastor.

Ferrini-Lorenzoni si gioca al “Maxia”, e anche da quelle parti è una sfida al momento indefinibile. Reduci da una vittoria, e con evidenti segni di risveglio, si dividono il penultimo posto a tre punti dalla coppia di testa Amsicora e Butterfly.

SERIE A1 MASCHILE – Domani altro ostacolo sulla strada della Juvenilia Uras, che con Reggio Emilia comanda il girone A. La trasferta sul campo del Cus Padova, terzo, potrebbe eliminare definitivamente i veneti dalla corsa promozione.

Derby nel girone B, al Comunale di Uras di fronte HT Sardegna e Cus Cagliari. Gli universitari puntano alla vittoria approfittando dello scontro diretto tra le prime due, Lazio e HC Roma. L’HT Sardegna, ultimo, non può più sbagliare, la salvezza rischia di allontanarsi.

FINALI GIOVANILI – Lunedì scorso, a Casale di Scodosia, nel padovano, è stato assegnato lo scudetto Under 18 maschile vinto dal Butterfly. Nel girone finale l’Amsicora è giunta seconda.

Martedì, a Roma, il titolo Under 18 femminile è stato vinto ancora dal Butterfly. Il Cus Cagliari ha concluso al sesto posto con tre sconfitte.

Domenica e lunedì si assegna a Roma lo scudetto Under 21 maschile. Nella prima giornata l’Amsicora giocherà con Superba Genova e Villafranca. Lunedì le finali.

