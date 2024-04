Come nella scorsa stagione, la serie A Élite maschile è divisa in due ma con diverse protagoniste. Amsicora e Lazio, due delle tre capolista, si sfidano in un match inedito a questi livelli. Ultima di andata anche in serie A Élite femminile dove Amsicora e Valverde potrebbero tentare la fuga a braccetto.

Serie A Élite maschile

Amsicora-Lazio, stasera a Ponte Vittorio alle 15, in campo per il primo posto. Si incontrano per la prima volta nella massima serie. Il coach della Lazio è Luca Angius, cagliaritano ex Amsicora, protagonista della scalata dalla serie B al primo posto nella Élite. La squadra cagliaritana è una delle sorprese della prima parte del campionato, quattro vittorie consecutive l’hanno portata sul punto più alto.

Oggi Bra-Ferrini non è la sfida di copertina, ma non per questo sarà meno avvincente. Abituate ad affrontarsi nella finali scudetto e Coppa Italia, e decidere gli esiti del campionato. Entrambe sono partite con qualche problema di risultati, ora sono lontane dalle prime ma vicine alle ultime. La Ferrini ha perso le ultime tre partite, il Bra ha pareggiato con l’ultima in classifica dopo tre sconfitte.

Serie A Élite femminile

L’Amsicora ha appena agganciato in testa il Valverde, tutto lascia pensare che potrebbe essere il preludio di una sfida a due. Domani è certamente uno snodo cruciale. L’Amsicora gioca a Torino. Le piemontesi del Torino Universitaria non perdono da tre partite, e poi c’è Valverde-Lorenzoni.

Un anno fa era la finale scudetto, domani Ferrini-Butterfly al Maxia (ore 15) ha altri significati. Le ragazze di Valeria Spitoni hanno perso le ultime due partite allontanandosi dal duo in fuga. Il Butterfly campione d’Italia è una lontana parente della squadra che ha vinto lo scudetto, oggi è ultima in classifica.

Serie A1 maschile

Il turno di riposo serve al Cus Cagliari per abituarsi al primo posto nel girone A dopo il girone di andata. Alla ripresa, sabato prossimo, si dovrà guardare, tra gli altri, dall’HT Sardegna, secondo a -4.

Nel girone B si gioca stasera il recupero della prima giornata Juvenilia Uras-Cus Pisa. I toscani sono ultimi, con zero punti. La Juvenilia vincendo riaprirebbe i giochi per la promozione. Balzerebbe infatti dal penultimo al secondo posto a un punto dal Cus Padova. In un campionato con sei squadre è possibile.

