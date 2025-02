Al secondo tentativo l’Amsicora inizia la risalita nelle gerarchie dell’hockey indoor maschile. Ha vinto il concentramento della serie B di Porto Potenza Picena ed è stata promossa in serie A2, la terza serie nazionale. Una superiorità mai messa in discussione, quattro vittorie, la promozione e due premi individuali.

Sabato i due gironi eliminatori, l’Amsicora è nel secondo raggruppamento. Prima vittoria con l’HC Roma per 6-2 con poker di Atzori e reti di Giustini e Carta. La squadra allenata, in campo e fuori, da Marcello Manca e Mariano Tisera ha battuto poco dopo anche il Cuscube Brescia 9-2. Carta ne fa tre, Giustini due, una rete a testa di Giustini, Montalbano, Tisera e Uccheddu. In serie A2 passano due squadre, diventano determinanti le sfide incrociate in semifinale, ieri. L’Amsicora sfida il Valverde, secondo nell’altro girone vinto dalla Tevere. 6-0 per i cagliaritani, altra quaterna stavolta di Carta, c’è gloria anche per Atzori e Montalbano. Con la promozione in tasca la finale con l’HC Roma è una formalità, ma nessuno la vuole perdere. Nel palmares dell’Amsicora ci sono cinque titoli indoor, sette li hanno vinti i romani. Finisce 5-3, Carta ancora protagonista con tre reti, si aggiungono Giustini e Atzori.

Il capitano Giaime Carta fa provvista di premi individuali, come miglior giocatore e miglior realizzatore.

Under 14 maschile

Nelle finali scudetto di Castello d’Agogna c’era la Juvenilia Uras che si è affacciata nella disciplina indoor. Esordio con vittoria, 5-3 al Bonomi, seguono un pari, 1-1 con l’HT Bologna, e una sconfitta per 3-1 con la Scuola Hockey Inder Singh Brà, che poche ore dopo vincerà lo scudetto. Nella finale per il terzo posto la Juvenilia è stata battuta dal San Giorgio.

