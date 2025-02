L’Amsicora ha vinto lo scudetto di hockey indoor femminile. Un successo sorprendente, non essendo tra le favorite. Nella Final Four disputata a Pescara ha battuto sabato in semifinale l’HP Milano 6-3, oggi ha superato 3-2 il Torino.

L’Amsicora allenata da Maryna Khilko e Roberto Carta può considerarsi una matricola, neo promossa nella serie A Élite ha disputato il campionato senza uno spazio al coperto adeguato per gli allenamenti.

Giunta terza nella prima fase, sabato ha battuto l’H Milano, campione in carica, con tripletta di Valenti e reti di Stagno, Khilko e Vynohradova.

Oggi la sfida con Torino Universitaria, che in semifinale aveva battuto la Lorenzoni Brà 6-5 dopo gli shoot out. Doppio vantaggio nel primo quarto con Valenti e Vynohradova, e rimonta piemontese. Nell’ultima frazione rete della vittoria di Valente, premiata come miglior marcatrice. Altro premio individuale assegnato a Maryna Vynohradova, miglior giocatrice.

© Riproduzione riservata