Sei anni dopo le ultime partecipazioni ai campionati e trentadue anni dopo l’ultimo scudetto, l’Amsicora si è riaffacciata all’indoor ripartendo dalla serie B, la quarta serie nazionale.

E nelle finali disputate a Veroli ha sfiorato la promozione in serie A2, sfuggita nel match decisivo e solo agli shoot out con Genova 1980, vittorioso 4-3 (2-2 dopo i tempi regolamentari). L’avventura era iniziata due settimane fa con due partite di qualificazione giocate a Roma, e due vittorie con Hc Roma e Galatea che aprivano le porte al torneo finale.

Sabato la prima partita del girone, nuovamente di fronte l’Hc Roma, battuto 2-1 con reti di Atzori e Carta. Poco dopo la seconda partita con il Valverde e nuova vittoria, 6-2 con cinque reti di Atzori e una di Tisera. Ieri la terza partita con Cernusco, vinta 4-2 con Atzori nuovamente in evidenza con una doppietta, di Tisera e Carta le altre due marcature. Primo posto nel girone davanti al Valverde e sfida per la promozione con la seconda dell’altro girone (vinto dalla Lazio), il Genova 1980. E nel pomeriggio iniziavano le sorprese, con la vittoria del Valverde sulla Lazio.

A seguire la inedita sfida tra Amsicora e la squadra ligure, con i cagliaritani favoriti dal pronostico. Tisera e Carta siglavano il doppio vantaggio, dopo l’intervallo lungo le sorti della partita cambiavano. L’Amsicora in temporanea inferiorità numerica per un contestato giallo a Lai subiva la prima rete, nell’ultima frazione veniva raggiunta. Sul 2-2 si andava agli shoot out, una sola trasformazione per l’Amsicora, con Atzori, due per il Genova che festeggiava così la promozione.

