Dopo le voci che si sono rincorse per giorni arriva l’ufficialità: Cindy Lee Fezzi non è più una giocatrice dell’Hermaea Olbia. La nota ufficiale è arrivata solo oggi ma da giorni le indiscrezioni che si rincorrevano raccontavano che l’ex Mondovì, tornata a Olbia durante l’estate scorsa, si era già allontanata dalla Gallura.

Il comunicato. La rescissione è consensuale, come recita il comunicato della società: “La Volley Hermaea Olbia comunica di aver risolto in maniera consensuale l’accordo con l’atleta Cindy Lee Fezzi. Alla seconda esperienza con la maglia delle aquile tavolarine dopo l’esordio datato 2015/16, Fezzi ha totalizzato 7 presenze. Alla giocatrice vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.

La sostituta. La società sarà ora costretta a cercare una degna sostituta sul mercato anche se non è esclusa la possibilità di pescare in casa, è probabile infatti la promozione in prima squadra di qualche giovane promettente del vivaio olbiese.

