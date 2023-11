All’andata come al ritorno, è più forte il Mondovì. Con la differenza che se al GeoPalace l’8 ottobre la Lpm Bam la spuntò solo al tie-break, stasera al PalaManera l’Hermaea Olbia non ha quasi “toccato palla”, cedendo con un netto 0-3 al termine del match valido per la prima giornata di ritorno della A2 femminile di volley.

In Piemonte la squadra di Dino Guadalupi perde con parziali 15-25, 15-25, 13-25, subendo la seconda sconfitta in 5 giorni, settima assoluta in campionato. Un risultato che conferma il tabù trasferta e frena la risalita in classifica delle galluresi, che rimangono inchiodate a quota 10 nel Girone B, tra zona promozione e zona retrocessione. Adriano è l’unica biancoblù in doppia cifra, con 14 palloni messi a terra, mentre le altre, Imamura, Gannar, Anello, non superano i 5 punti.

Archiviata la doppia trasferta ravvicinata con un pugno di mosche, si torna al GeoPalace, dove domenica arriverà il più attrezzato San Giovanni in Marignano.

