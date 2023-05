L’anno scorso, la prima operazione di mercato dell’Hermaea Olbia fu ufficializzata a metà giugno con la conferma di Dino Guadalupi.

Da vedere se per la decima stagione consecutiva nella A2 femminile di volley il club gallurese deciderà di ripartire dal coach brindisino, che in due anni a Olbia ha conquistato due volte gli spareggi promozione. Stesso discorso per la schiacciatrice estone Kristiine Miilen, grande protagonista dell’ultimo biennio e unica giocatrice confermata l’anno scorso rispetto alla stagione precedente.

Parlare di mercato a 20 giorni dal rompete le righe, avvenuto il 16 aprile dopo l’ultima partita giocata dalle biancoblù, è prematuro, il che non esclude che qualcosa, tra non molto, inizi a muoversi sottotraccia. Per venir fuori quando il volley femminile avrà concluso la sua annata, ancora in corso con la post season.

