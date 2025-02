Archiviato il break di due giorni concesso dal coach Dino Guadalupi, l’Hermaea Olbia torna al lavoro oggi al GeoPalace per preparare il debutto nella Pool Salvezza della A2 femminile di volley.

Sabato dalle 16 al PalaRadi di Cremona le galluresi affronteranno il Casalmaggiore nel match della prima giornata della post season. Una seconda parte di campionato in cui le biancoblù, settime nel Girone B con 26 punti al termine della stagione regolare, incontreranno le ultime cinque del Girone A in gare di andata e ritorno, per un totale di 10 partite da qui al 13 aprile.

Si parte dunque dalla sfida con la terzultima forza del Girone A, alla quale l’Hermaea arriva forte della migliore classifica, in cui valgono i punti conquistati durante la regular season, e di nuove ambizioni che vanno oltre la semplice conferma della categoria per il dodicesimo anno consecutivo. «Senza un obiettivo chiaro che spinge verso la giusta tensione nella preparazione della gara si rischia di regredire: per questo la testa dev’essere rivolta a un miglioramento costante e a rimanere nella parte alta della classifica, a maggior ragione se di fronte avremo avversari che lotteranno col coltello tra i denti», spiega Guadalupi.

«Molte si sono rinforzate sul mercato, per cui non saranno le stesse della prima parte del campionato», aggiunge l’allenatore dell’Hermaea a proposito delle prossime avversarie, in ordine di calendario Casalmaggiore, Imola, Pisa, Mondovì e Lecco. «Sono squadre con caratteristiche diverse tra di loro, da studiare e inquadrare tutte con la stessa attenzione. Dal canto nostro», conclude Guadalupi, «proveremo a chiudere prima possibile il discorso salvezza cercando di tenere alto il livello agonistico».

