L’A.S.D. Havana San Basilio comunica ufficialmente che mister Gianpaolo Grudina ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

La società accoglie con rispetto la sua decisione e desidera ringraziarlo per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati in questi mesi alla guida del gruppo. «A Gianpaolo vanno i nostri più sinceri auguri per il futuro, sia sportivo che personale».

Nei prossimi giorni verranno rese note le decisioni in merito alla nuova guida tecnica della squadra.

Secondo le prime indiscrezioni, tra i nomi al vaglio della dirigenza ci sarebbe anche Gianluca Frau, ex tecnico del Sinnai, che potrebbe essere il profilo scelto per raccogliere l’eredità dell'ex portiere del Pisa Grudina sulla panchina dell’Havana San Basilio.

© Riproduzione riservata