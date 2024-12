Il Guspini, vittorioso 2-3 sabato a Castiadas nella prima partita della quattordicesima giornata di Promozione Girone A, per una seconda parte di stagione da protagonista potrà contare anche su Carlos Mboup. L’attaccante ha esordito avantieri nel successo dell’Annunziata, una sfida da ex visto che da dicembre 2022 sino allo scorso giugno giocava proprio coi sarrabesi. È entrato al 59’ al posto di Alessio Figos.

Mboup ritrova Cristian Dessì, suo allenatore sia al Sant’Elena nel 2021-2022 sia al Castiadas nella precedente esperienza. Nella scorsa stagione, sempre nel Girone A di Promozione, ha realizzato 19 gol in 31 presenze e si è classificato terzo nella classifica marcatori del suo raggruppamento, dietro solo a Mauro Ragatzu e Alessio D’Agostino (all’epoca entrambi al Monastir). In questa stagione invece non è riuscito a ripetersi alla Villacidrese, ma ora a Guspini punta un immediato rilancio.

Con cinque vittorie consecutive, le ultime due in trasferta, il Guspini si è rilanciato dopo un avvio difficile. La formazione biancorossa è ora a pari punti con le altre due quinte, Castiadas e Sant’Elena, a -2 dalla zona playoff. E nel prossimo turno ospiterà il Lanusei capolista.

