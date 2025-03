Il match winner è il rossoblù Andrea Fois. Il talentuoso attaccante della Torres entra nel secondo tempo e porta alla vittoria la Rappresentativa di Lega Pro Under 17, allenata da Daniele Arrigoni: 2-1 sui pari età dell'Inter nella gara giocata a Milano, all’interno del Konami Youth Development Centre.

Primo tempo di marca nerazzurra, con il vantaggio dei padroni di casa per 1-0 grazie alla rete di Orlacchio. Nella ripresa, però, esce fuori la selezione della Serie C. Prima il pareggio con un colpo di testa Salvatore sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Fois. Al 70’ è lo stesso giocatore torresino a segnare la rete del definitivo 2-1.

Il prossimo impegno per la formazione Under 17 è in programma il 18 aprile a Borgaro Torinese, sede del Torneo Maggioni – Righi, che la selezione di Lega Pro concluse al terzo posto nella scorsa stagione.

