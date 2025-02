Le Comets Cheerleaders unica rappresentativa sarda al campionato nazionale Csen. Alla prima competizione dedicata al cheerdance, dall’1 al 2 marzo, a Cervia, il team parteciperà con un duetto composto dalle talentuose atlete Marta Pirastu e Martina Selenu.

Successivamente, alla gara di cheerleading, sempre a Cervia ma dal 29 al 30 marzo, tutta la squadra scenderà in campo per gareggiare in diverse categorie, portando in alto i colori della Sardegna.

La formazione nasce ad Assago (Milano) e approda in Sardegna tre anni fa grazie all’iniziativa di Valentina Peddiu, che, tornata nella sua terra natale, ha deciso di dare vita al team a Girasole.

Il progetto ha preso forma grazie anche al supporto di Rosamaria Quintino, fondatrice della storica Magic dance school di Tortolì e coach del team Magic cheer. Di recente, il movimento delle Comets si è espanso con l’apertura di un nuovo team a Jerzu che conta già la partecipazione di 20 atlete.

«L’obiettivo», dice Valentina Peddiu, istruttrice formatrice master per Csen, «è quello di formare nuovi istruttori qualificati affinché possano avviare i propri team e contribuire alla crescita del cheerleading in Sardegna. L’idea è quella di poter, in futuro, organizzare competizioni e collegiali a livello regionale, dando una spinta decisiva allo sviluppo della disciplina nell’Isola».

