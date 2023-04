Nel Caprera multietnico che cerca la promozione in Serie C, c’è anche un po’ di sudamerica. Giovanna Do Amaral, almeno nel cognome, tradisce le sue origini brasiliane per parte dei suoi genitori. Ma la centrocampista 21enne della squadra neroverde, che milita nel torneo di Eccellenza femminile, è a tutti gli effetti una giocatrice italiana, nativa di Ascoli Piceno, una delle protagoniste della Rappresentativa sarda che a fine mese parteciperà al Torneo delle Regioni, in Piemonte.

«Possiamo fare bene»

«Questo è il mio secondo raduno, sto cercando di integrarmi al meglio nel gruppo. Mi trovo molto bene anche con l’allenatore che mi aiuta tanto. A mio parere la squadra può fare bene, è formata da giocatrici di talento». Gli ingredienti per ben figurare al torneo dovrebbero esserci proprio tutti, anche se «ci sono delle squadre molto forti nel girone, le squadre del nord sono sempre difficili da affrontare», ammette la giocatrice marchigiana che confida nella sua squadra. «Abbiamo giocatrici di esperienza ed un giusto mix con le ragazze più giovani. La palla è rotonda e possiamo ambire a superare la fase a gironi». Nonostante la giovane età la Do Amaral ha già la tempra della calciatrice navigata. I suoi trascorsi del resto parlano chiaro, da autentica giramondo del pallone. Figlia d’arte, con un padre giocatore di futsal, la Do Amaral ancora bambina, si è trasferita con la famiglia in Quatar e fino a quattordici anni ha giocato a Calcio a 5, per poi passare a quello a 11 ed entrare a far parte della selezione Under 16 quatarina, che le ha permesso di partecipare a due tornei internazionali asiatici. Dal 2018 è di nuovo in Italia, ma la parentesi nel Bernalda Futsal (squadra lucana) è breve perché dal 2019 a inizio 2023 (per motivi di studio) la giovanissima calciatrice italo-brasiliana, si trasferisce negli Stati Uniti, per vestire la maglia della Eunice Louisiana State University. Da un paio di mesi ha sposato il progetto dell’ambizioso Caprera del patron Roberto Cau.

Sogno promozione

«Sono arrivata dopo la partita con la Tharros, mi sono trovata subito bene con tutti, allenatore, staff e compagne, che mi hanno aiutata ad inserirmi». Ha le idee chiare Giovanna Do Amaral, centrocampista con il vizio del gol, autrice di cinque reti in stagione, che punta dritto al grande salto in serie C: «Vogliamo salire di categoria, questo è il nostro obiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo».

