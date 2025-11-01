L'Havana di San Basilio, squadra del girone A della Seconda categoria, ha un nuovo allenatore.

A Giampaolo Grudina subentra Gianluca Frau, classe 1968. Un tecnico di esperienza che in carriera ha già colto importanti successi: un primo posto in Seconda categoria con il Sinnai e due secondi posti con il Villasimius, in Seconda e Prima Categoria.

In carriera ha guidato anche la Gioventù Samassi. Grudina si è dimesso dall'incarico alcuni giorni fa. «La società si legge in un comunicato. ha accolto con rispetto la sua decisione e desidera ringraziarlo per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati in questi mesi alla guida del gruppo. A Giampaolo vanno i nostri più sinceri auguri per il futuro, sia sportivo che personale». E poi gli auguri per il nuovo tecnico Gianluca Frau.

