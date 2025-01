Dieci anni dopo si ritrova a guidare la stessa squadra con la quale fece una delle sue prime stagioni da capo allenatore. La determinazione non gli è mai mancata, ma oggi ha molta più esperienza.

È Gianluigi “Gigi” Borgna, il tecnico del Gesturi che milita nel Girone D di Seconda Categoria. «Sono tornato molto volentieri perché gli attuali dirigenti erano giocatori nella mia precedente esperienza», spiega l’allenatore. «L’essersi ricordati di me dopo tanti anni mi ha fatto piacere. Evidentemente avevo lasciato loro un buon ricordo». La squadra è in “zona arancione”, nelle sabbie mobili dei playout, e ha davanti almeno altre tre squadre che lottano per lo stesso obiettivo: la salvezza. La classifica è impietosa: «Abbiamo 8 punti, pochi per il momento. Ma sono sicuro che da adesso in poi potremo dire la nostra contro chiunque. Ad Atzara ce la siamo giocati alla pari, così anche col Sardara. Abbiamo un bel gruppo e le qualità per uscire fuori da questa situazione».

È periodo di calciomercato e anche il Gesturi ha cambiato qualcosa nella rosa: «Vicende personali ed extracalcistiche ci hanno fatto perdere alcuni calciatori. A dire il vero non avremmo lasciato andare nessuno, siamo contati e tutti ci avrebbero potuto dare una mano», spiega Borgna. «I nuovi arrivati sono giocatori importanti per la categoria: tre centrocampisti che però all’occorrenza possono ricoprire anche altri ruoli, come è successo proprio domenica scorsa dove Zara ha fatto il difensore e Tavolacci la punta. A noi servirebbe ancora un attaccante, ma se non dovesse arrivare cercheremo di destreggiarci coi giocatori che abbiamo”.

Gennaio è iniziato con un ottimo punto guadagnato in casa contro il Sardara, la prossima giornata vedrà il Gesturi impegnato a Lunamatrona per uno scontro che più diretto non si può. Le altre due giornate si disputeranno in casa contro Monreale e Seulo: «A Lunamatrona andremo a fare la nostra partita, convinti di poter fare risultato. Le squadre che lottano per vincere il campionato avranno pure un organico più completo del nostro, ma noi faremo sudare tutti», conclude Borgna.

