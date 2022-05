Poche sorprese dal weekend di basket di serie B e C regionale femminile.

Serie B. E’ iniziata la serie di finale tra Iannas Virtus Cagliari e Mercede Alghero. In gara 1, giocata al pala Virtus di via Pessagno, si impongono le padrone di casa per 76-53. Primi due quarti equilibrati, con il quintetto allenato da Fabrizio Staico avanti al 10’ (21-15). Ospiti che nel secondo quarto reagiscono e, per qualche minuto, mettono la testa avanti; prima dell’intervallo, però, le virtussine attuano il contro break, chiudendo sul 37-33. Al rientro dal riposo lungo, la Virtus sembra essere più determinata e porta il vantaggio sopra la doppia cifra (60-46). Allungo anche nell’ultimo quarto fino al 76-53 finale. Miglior realizzatrice è Scibelli, della Virtus, con 25 punti. Gara 2 in programma il prossimo 8 maggio ad Alghero.

Serie C. Mancava solo una squadra per completare il quadro delle semifinali playoff e il nome è arrivato. Sarà la capolista New Basket Ploaghe a continuare, assieme a Ferrini Quartu, Nuoro e Nulvi, la corsa promozione. Ploaghesi che superano, in gara 2, con pochi patemi l’ostacolo Nuovo Basket Oristano per 23-81, e Marini miglior realizzatrice con 24 punti. Quadro delle semifinali che, dal prossimo weekend vedrà gli incroci New Basket Ploaghe – Nulvi e Ferrini Quartu – Nuoro.

