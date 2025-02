Presidente Franco Bellini, presidente onorario Antonello Montaldo, consiglieri Maria Lodovica Binaghi, Diego Fratini, Giovanni Giagoni, Giuseppe Melis, Giampiero Mostallino, Nicola Porcu, Carlo Sciarra Antonio Salvatore Serra e Stefano Mameli e Cinzia Masala per il padel. Questo il nuovo Consiglio Direttivo del Comitato direttivo regionale della Federazione italiana tennis e padel eletto questa mattina nelle sale dell'Hotel Caesar di Cagliari.

L'Assemblea regionale elettiva ha scelto il nuovo presidente per il quadriennio 2025-2028 Franco Bellini, che succede a Daniela Congia.

114 su 114 i voti per il neopresidente Bellini.

© Riproduzione riservata