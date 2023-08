Anastasia Ogno perde in finale il Trofeo Urbani Città di Scheggino, Open femminile disputato sui campi del Tc 2 Valli, nella provincia perugina.

La giovane tennista algherese (2.6 tesserata per il Tennis Training Foligno), favorita della vigilia, ha perso 7-6(6), 4-6, 10-8 in finale contro la 2.8 “padrona di casa” Giorgia Quondam Girolamo.

Finale con punto secco disputata con la febbre da Ogno, che dopo aver ceduto il primo set al tiebreak (8-6), è andata sul 5-1 nel secondo, prima di chiudere 6-4. Nel match tiebreak decisivo, la tennista algherese si è issata fino al 6-1, prima di dare strada alla sua avversaria.

