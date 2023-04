Anastasia Ogno si è fermata solo in finale nell'Open Città di Assisi. Sui campi della 3T Tennis Accademy, la tennista algherese, tesserata per il Tennis Training School Foligno, è entrata in gara nei quarti di finale, spuntandola 6-3, 4-6, 10-8 sulla 2.8 Benedetta Raggiotti, per poi regolare con un doppio 6-1 in semifinale la 3-1 Elena Poggi. La finale è stata un derby targato Tts, visto che Ogno ha trovato dall'altra parte della rete la compagna di circolo Valeria Piccioli, classificata 2.6 e numero 1 del torneo, che ha vinto 7-6(5), 6-2.

© Riproduzione riservata