Plebiscito per Gianni Cadoni, confermato per il terzo mandato come presidente del Comitato Regionale Sardegna della FIGC. Nell'assemblea elettiva di oggi a Tramatza, al Centro Congressi "L'Anfora", il numero uno del calcio sardo (unico candidato per la presidenza nel quadriennio 2025-2028) ha ricevuto l'unanimità con 235 voti su altrettante società presenti. Al suo fianco il presidente nazionale della LND Giancarlo Abete, che ha manifestato come già avvenuto in altre circostanze la sua vicinanza a Cadoni e al movimento calcistico isolano.

Le cariche. L'assemblea ha anche definito i sette componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Delegati Assembleari e la designazione dei candidati alle cariche nazionali della LND. Come responsabili regionali del calcio femminile e del calcio a 5 eletti rispettivamente Giovanna Federica Arca e Luca Fadda. Come consiglieri eletti i sette candidati: Antonio Begliutti, Andrea Contini, Fabrizio D'Elia, Roberto Desini, Francesco Mereu, Gianpiero Pinna e Mathias Urru.

Il presidente Cadoni è in carica da novembre del 2016, quando era subentrato ad Andrea Delpin, ed era stato rieletto a gennaio 2021 per il quadriennio in chiusura. Dal 21 marzo 2022 è, in aggiunta, vicepresidente LND Area Centro.

