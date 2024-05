Al secondo tentativo, l'Innovyou Sennori centra il bersaglio. La formazione di coach Piras espugna il PalaSerradimigni nel quarto atto della finale di C Unica (74-65) e chiude la serie finale contro la Torres sul 3-1, laureandosi - per la prima volta in assoluto - campione regionale. Un risultato storico per la formazione romagina, neopromossa ed esordiente assoluta nella categoria.

Il sogno dei biancoverdi, ora, proseguirà con lo spareggio nazionale contro la Dinamo Gorizia che metterà in palio un posto nella prossima Serie B Interregionale, categoria che vede protagonista l'Esperia come unica formazione isolana. La gara d'andata si disputerà a Sorso l'8 o il 9 giugno, mentre il ritorno si disputerà in Friuli sette giorni più tardi.

La gara. Dopo un avvio interamente di marca sennorese (10-2 nei primi 3 minuti), la Torres si scuote dal torpore e risale la china approfittando della buona vena di Riccardo Pisano, al rientro dall'infortunio che lo aveva tenuto fuori per i primi confronti della serie (-6 al 10'). L'Innovyou non ci sta, e fa leva sulle iniziative di capitan Merella per portarsi in doppia cifra di vantaggio (30-20), ma prima della pausa gli uomini di Carlini riescono a mantenersi in scia.

L'"elastico" tra le due formazioni prosegue anche nel secondo tempo: Biolchini, eroe della vittoria torresina in Gara 3, suona nuova nuovamente la carica. Dore però non riesce a essere incisivo, allora Tola, in contropiede, ne approfitta per riportare in quota Sennori sul +10. La gara sembra lentamente scivolare nelle mani degli ospiti, ma l'orgoglio della Torres fa nuovamente capolino, quando un 8-0 permette ai rossoblù di riportarsi prepotentemente in scia. Sennori, dal canto suo, non perde la concentrazione e raffredda gli entusiasmi avversari: Merella e Hubalek firma i canestri che piegano una volta per tutte le resistenze avversarie e fanno scattare la festa biancoverde.

Torres-Pall. Sennori 65-74

Sef Torres: Dore 12, Biolchini 9, Basoli 9, Tanda 3, N. Pisano 10, Vargiu, Piredda 5, R. Pisano 11, Cabras 6, Panai ne, Fiori ne. Allenatore Carlini

Innovyou Sennori: Cordedda 8, Corrias ne, Cherchi, S. Piras, Doneddu ne, M. Piras 13, Merella 20, Marreu, Tola 13, Bertolini ne, Hubalek 12, Medda 8. Allenatore G. Piras

Parziali: 11-17; 36-42; 48-62

