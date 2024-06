L'Amsicora è Campione d'Italia, è lo scudetto numero nove di hockey su prato femminile. Il trionfo è arrivato dopo un campionato sempre ai vertici e dopo un'appassionante duello con il Valverde, sconfitto peraltro due volte negli scontri diretti. Mancava una vittoria per festeggiare lo scudetto, è arrivata puntuale, ma dopo che le coronarie dei tifosi presenti sono state messe sotto pressione.

Nell'ultima giornata di campionato, a Ponte Vittorio il Torino è stato battuto 2-1, ma quanta sofferenza. L'Amsicora, contratta e imprecisa, sembrava avvertisse il peso di tanta responsabilità a un passo dal traguardo. E il Torino, che ha onorato l'impegno, è addirittura passato a condurre nella terza frazione. Nell'ultimo quarto, in un minuto lo scatto d'orgoglio, due reti e rimonta effettuata, grazie a Grimbaum e Carosso. Passato lo spavento, l'Amsicora ha difeso il vantaggio. Vince lo scudetto dopo quattro anni e succede nell'albo d'oro al Butterfly Roma.

Prossimo appuntamento la Supercoppa, a Genova il 29 giugno, contro la Lorenzoni Brà, vincitrice della Coppa Italia. La giornata per la società di Ponte Vittorio era iniziata nel migliore dei modi, con il titolo Under12 vinto nelle finali disputate a Mori. Sotto la guida di Marta De Guio l'Amsicora ha vinto il girone eliminatorio, ha battuto 3-0 in semifinale il Bondeno in semifinale e in finale il Butterfly per 3-1.

Ferrini

Ultima partita di campionato per la Ferrini, che conclude al quinto posto della serie A Élite femminile. a Roma ha pareggiato 2-2 con il Butterfly, ultimo e retrocesso. Per la squadra di Valeria Spitoni a segno Sara Muccelli e Lucia Sambenedetto.

Serie A Élite maschile

Ci ha provato sino all'ultimo l'Amsicora, ma lo scudetto lo vince la Tevere Roma. Non è bastato battere a Roma la Lazio del cagliaritano Luca Angius. 2-0 con reti di Giaime Carta e Agabio. La Tevere non ha fallito l'appuntamento, ha battuto il Butterfly 3-2 segnando la rete della vittoria a pochi minuti dalla fine. Sino a quel momento si avvicinava l'ipotesi di un doppio spareggio. L'Amsicora chiude al secondo posto, con due punti in meno della Tevere campione d'Italia. ha concluso la stagione con una vittoria anche la Ferrini, che ha battuto il Brà 6-1. I piemontesi, già retrocessi, hanno resitito nel primo quarto, poi la Ferrini ha dilagato con Ojeda, Marras, Fois, Quiroga, Sirigu e Sulanas. La squadra cagliaritana ha concluso il campionato al quinto posto.

