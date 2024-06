La Virtus Cagliari festeggia la promozione in A/2 Femminile di basket. Un traguardo raggiunto con merito, vincendo entrambe le gare di finale.

Dopo la vittoria della gara di andata contro la Melsped Padova (53-61 in terra veneta), il quintetto allenato da Fabrizio Staico si ripete anche al PalaRestivo di Cagliari, superando la formazione veneta per 67-60. Un epilogo meritato, dopo che la Virtus aveva dominato la fase regionale e superato tutte le avversarie avute davanti nel corso degli spareggi nazionali. Grandi festeggiamenti delle ragazze cagliaritane e del numeroso pubblico presente, per il ritorno in Serie A/2 Femminile dopo tre anni. Virtus che, dopo un inizio un po’ contratto (0-5 per Padova), si scuote e chiude avanti il primo quarto (20-10).

Nella seconda frazione le ospiti cercano di rientrare in partita, schierando la zona in difesa, ma le cagliaritane non perdono il controllo del match e mantengono il +10 (35-25). Al rientro dagli spogliatoi le venete rientrano anche a -5, ma le cagliaritane riprendono il largo sul finale di quarto (54-45). Negli ultimi 10’ di gara la Virtus controlla la situazione e già ad un minuto e mezzo dalla fine della gara partono i festeggiamenti in campo e sugli spalti. Dopo tre anni è di nuovo A/2.

I tabellini.

Virtus Cagliari – Melsped Padova 67-60

Virtus Cagliari: Lussu 2, Vargiu 2, Lucchini 5, Gallus, Pasolini, Corda 19, J. Valtcheva 8, Rabchuk 11, Podda 3, Pellegrini Bettoli 3, D. Valtcheva 12, Anedda 2. Allenatore Staico.

Melsped Padova: Marcon 1, Pilli 8, Beraldo 2, Salmaso, Cognolato 10, Boaretto 1, Meneghini 12, Gambarin, Angelini 9, Sorrentino 6, Antonello 11. Allenatore Tomei.

Parziali: 20-10; 35-25; 54-45

© Riproduzione riservata