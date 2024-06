La Jasnagora cala il tris e sceglie ancora Chicco Cocco come allenatore della squadra maschile. Il tecnico guiderà la formazione cagliaritana anche nella prossima stagione di Serie B, oltre a ricoprire il ruolo di direttore tecnico della società: “Sono contento di poter proseguire il mio lavoro con la Jasnagora, punteremo a migliorarci come fatto nelle scorse due stagioni”, dice Cocco.

Avrà un nuovo allenatore invece il Città di Cagliari. Il presidente Agus ha scelto il brasiliano Darci Foletto per la prossima stagione. Tanti anni in Italia da giocatore prima e da allenatore poi con Sala Consilina e Giovinazzo: “Sono stato conquistato dal progetto, non vedo l’ora di arrivare in Sardegna”, le prime dichiarazioni di Foletto.

