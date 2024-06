Da oggi al prossimo 24 giugno, i campi in green set del Tc Alghero ospiteranno - con ingresso gratuito - la terza edizione del prestigioso Alghero Open Riviera del corallo-e Ambiente, torneo Itf wheelchair tennis Futures.

La manifestazione, patrocinata dall’Assessorato Regionale al Turismo, vedrà in campo circa settanta tennisti diversamente abili, provenienti da ben ventitré nazioni, che andranno alla conquista di punti preziosi valido per le qualificazioni alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Tra i partecipanti, oltre a coloro che ancora cercano di conquistare il pass per le Paralimpiadi parigine in programma quest’estate, anche tanti i giocatori già qualificati.

Tra gli atleti sardi in gara, spicca Luca Arca, trentunenne di Bono, numero 30 delle classifiche mondiali, che cercherà di qualificarsi alla sua prima Paralimpiade. Con lui, Mario Cabras e la pluriparalimpionica Marianna Lauro.

Tra i giovani presenti alla manifestazione, occhi puntati sui giapponesi Tarada Iori e Nagaro Keito, che si ispireranno al connazionale diciassettenne Tokido Oda, numero 1 delle classifiche mondiali che la scorsa settimana si è aggiudicato il Roland Garros la scorsa settimana. Oda dovrebbe sbarcare in Sardegna a settembre, in occasione della 24esima edizione del Sardinia Open Itf1, dove si sfideranno tutti i più forti giocatori del circuito mondiale.

