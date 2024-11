L’ultima sfida tra Ferrini e Ghilarza, sette mesi fa, era uno scontro diretto per andare ai playoff. Vinsero i cagliaritani per 3-0 il 21 aprile, conquistando l’accesso alla fase regionale. Ora invece è una sfida salvezza valida per la dodicesima giornata, con l’orizzonte per entrambe le squadre cambiato notevolmente: i guilcerini sono quartultimi a 10 punti, la Ferrini addirittura ultima (col Barisardo) a -3 dagli avversari di domani.

Un percorso che in pochi si aspettavano, dovuto anche a cinque sconfitte consecutive. Due sono arrivate ancora con Sebastiano Pinna in panchina, poi dimessosi dopo aver perso a Villasimius e ora in Serie D alla Cos, le altre tre con Bebo Antinori che è oltretutto reduce da due giornate di squalifica. Nel frattempo, la Ferrini ha anche perso dei pezzi da novanta: prima Marco Manis, passato all’Ilva a metà novembre, poi hanno risolto nell’ultima settimana Mattia Caddeo (ora alla Nuorese) e Sandro Scioni (martedì ha firmato col Budoni). Dopo l’arrivo di Gioele Zedda (ha debuttato sabato scorso col Tempio) è rientrato Lorenzo Camba dal Villasimius, già in rosa dal 2021 al 2023 e che potrà esordire domani pomeriggio (ore 15) al Walter Frau. Un rinforzo necessario in attacco, con la squadra che ha segnato 10 gol (quartultimo dato del campionato) ma nessuno nelle ultime tre partite.

«Eravamo partiti per fare un campionato diverso, con altri presupposti», ammette il responsabile della sezione calcio della Ferrini, Pietro Caddeo. «Non pensavamo di competere con le corazzate che ci sono quest'anno, ma il primo obiettivo è sempre stato la salvezza per poi puntare ai playoff. Abbiamo pagato tanti infortuni dei giocatori principali, può essere che si sia creato all'interno un certo nervosismo per la mancanza di risultati e che ha portato Pinna a lasciare per voler dare la scossa». Sul mercato arriverà di sicuro almeno un centrocampista, anche perché da qualche settimana fa è fermo pure Mirco Carboni per un incidente stradale. «Siamo convintissimi di poter trovare delle correzioni per quelli che sono i partenti. Siamo soddisfatti del lavoro che sta facendo il nuovo allenatore e dobbiamo avere fiducia», conclude Caddeo.

