Un rinvio a testa fra Eccellenza e Promozione. Nel massimo campionato regionale salta Ferrini-Villacidrese, che si recupererà mercoledì 13 aprile alle 16. Per i cagliaritani è il secondo stop per i contagi (hanno più di cinque positivi in rosa), dopo quello di domenica scorsa in casa del Li Punti che si giocherà mercoledì 30 alla stessa ora. Ce la fa invece l'Ilvamaddalena, che giocherà regolarmente contro l'Asseminese. In Promozione si ferma il Tortolì: niente partita con la Macomerese.

Gli anticipi. Il weekend di calcio regionale inizierà già domani col primo anticipo, Benetutti-San Marco Cabras del Girone D di Prima Categoria. Poi undici partite sabato, dove spicca Nuorese-Budoni che prenderà il via alle ore 16. In Promozione nel Girone B Bittese-Tonara (ore 15), nel C Lanteri Sassari-Calangianus (15.30) e San Teodoro-Porto Cervo (16). Doveva esserci anche Selargius-Atletico Cagliari, spostata però a domenica alle 15. Sono invece sei le gare anticipate in Prima Categoria e una in Seconda. Sempre in Promozione cambio di orario per Villamassargia-La Palma (15.30) e San Teodoro-Porto Cervo (16).

Sospensione. Il Giudice Sportivo ha sospeso ogni decisione per i fatti avvenuti in Pula-Cus Cagliari di sabato in Prima Categoria, dove al 43' l'arbitro ha interrotto la partita (sul punteggio di 0-1) perché un giocatore del Cus Cagliari, espulso, gli ha lanciato addosso della terra. Prima di adottare i provvedimenti ci sarà un'audizione dello stesso direttore di gara, per chiarimenti.

© Riproduzione riservata