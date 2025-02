«Squalifica per due gare effettive, per aver urinato fuori dal terreno di gioco all'altezza della bandierina». È la motivazione – data dal Giudice sportivo – con cui è stato espulso Carlo Piga, centrocampista dell'Atletico Uri, che ha ricevuto il cartellino rosso dalla panchina nella partita pareggiata 3-3 contro la Gelbison domenica scorsa.

I fatti sono avvenuti durante il match disputato a Uri. Per Piga evidente la necessità, che lo ha portato a fermarsi a bordocampo anziché rientrare negli spogliatoi del "Martinez". La partita si è giocata a porte chiuse, con alcuni tifosi al di fuori della recinzione a seguirla, ma quanto fatto dal centrocampista dell'Atletico Uri non è certo rimasto nascosto. E l'arbitro, dopo essersene reso conto, non ha potuto fare altro che espellerlo.

Piga, che in alcune partite dell'Atletico Uri è stato anche capitano, salterà la trasferta di domenica sul campo della Sarnese e il derby in casa del Latte Dolce a Sassari. Tornerà nella prossima gara casalinga, il 23 febbraio con la Puteolana.

