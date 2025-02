Neanche una vittoria per le sarde nella 22esima giornata del campionato di Serie D, girone G. Pareggiano Uri e Olbia, sconfitte per Ilva, Cos e Latte Dolce. Non basta una buona Costa Orientale Sarda contro la capolista Cassino. I laziali si aggiudicano il testa coda per 3 a 0. Cassino che sblocca il risultato nel recupero del primo tempo sol grazie ad una sfortunata autorete di Sulis su cross dalla sinistra di Maciariello. Nel secondo tempo, al 38’ Abreu sfrutta un’ingenuità della difesa gialloblù e supera Xaxa in uscita. Al 47’ il tris dei laziali firmato da Carnevale su azione di contropiede.

Sfuma la vittoria all’Atletico Uri col Gelbison. Finisce 3-3. Nel primo tempo, al 19’ i giallorossi sbloccano il risultato con De Cenco su cross di Fadda. Al 25’ il pareggio: punizione dalla sinistra di Salzano per Pitarresi che insacca di testa. Al 48’ i padroni si riportano avanti ancora con De Cenco che devia sul sacco in cross rasoterra dalla destra di Scanu. Nella ripresa, dopo appena 7’ il Gelbison rimette la gara in equilibrio con Oliveira, che indisturbato, batte Bartoletto. Al 17’ ospiti in dieci per l’espulsione di Coscia. Al 20’ nuovo sorpasso Uri grazie a Demarcus su assist di Cicarevic. Al 33’ su angolo, Kosovan appena entrato firma il definitivo 3-3.

Sconfitta casalinga (0-1) per l’Ilvamaddalena sul campo della Cynthialbalonga. Decisiva una rete di Ingretolli al 15’ della ripresa. Al 28’ annullata una rete a Martinoli per fuorigioco.

Con lo stesso risultato (0-1) a Sassari il Latte Dolce perde con la Sarnese. Nel primo tempo, al 15’ ospiti in vantaggio con Fall su disattenzione difensiva dei sassaresi. Al 43’ Bonucci para un rigore ad Odianose.

Pareggio senza reti tra Real Monterotondo e Olbia.

© Riproduzione riservata