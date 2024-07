Dopo la finale femminile di stamattina, la Spagna si prende anche quella maschile sempre con l'Italia e completa il suo trionfo nella tredicesima edizione degli Europei di padel, appena chiusa al Tennis Club Cagliari.

La finale. Al termine di un'intensa settimana di gare, gli iberici conquistano il titolo imponendosi sugli Azzurri, che concludono la manifestazione con un doppio secondo posto comunque di livello: un gran risultato, dietro solo ai mostri sacri della disciplina e con tanta qualità messa in campo. Álex Arroyo e Álex Ruiz passano nella prima partita 7-5 6-4 contro Facundo Domínguez e Aris Patiniotis, che lottano alla pari (sostenuti dal buon pubblico sugli spalti del campo centrale) contro i quotatissimi rivali ma cedono in 94'. A seguire Pablo Cardona e Momo González superano 6-0 6-2 Giulio Graziotti e Riccardo Sinicropi, chiudendo la pratica in 46'.

