Galvanizzata dal colpaccio di Milano in campionato, la Dinamo Women si prepara a ricevere il Levhartice Chomutov domani al PalaSerradimigni con inizio alle 20.30. L'obiettivo è bissare la vittoria nella Repubblica Ceca dell'andata per 80-70 che renderebbe matematico l'accesso allo spareggio nella seconda fase dell'Eurocup femminile. Non solo, la squadra sassarese potrebbe anche puntare al secondo posto nel girone.

All'andata la formazione di Restivo si è imposta grazie ad un terzo quarto strepitoso da 25-11. In evidenza in quella gara Carangelo, Raca e Hollingshead, autrici in tre di 60 punti. Ottima anche la prestazione della lunga Toffolo.

Nel Chomutov sono tre le giocatrici riferimento in attacco: l'americana Wynn-Pollard che sfiora i 16 punti e prende anche 9 rimbalzi, e le guardie Kadlecova (quasi 14 punti) e Rylichova che segna 13,3 punti di media con un ottimo 44% da tre.

© Riproduzione riservata