Si avvicina sempre più alla fase decisiva il campionato di Serie D di basket.

Playoff. La sorpresa arriva da Selargius, dove il San Salvatore, testa di serie numero uno della griglia playoff, perde in casa da Elmas per 57-62. Ospiti sempre avanti, seppur di poco, nei parziali. All’intervallo il vantaggio della formazione masese è di 2 punti (30-32). Al rientro dal riposo lungo il quintetto allenato da Marco Benucci dà uno strappo deciso al match andando sul +8 (42-50 del 30’). Negli ultimi 10’ la compagine di casa, guidata da Roberto Frau, cerca di ricucire il divario, ma Elmas mantiene il vantaggio e porta a casa gara 1. Ai selargini non bastano i 14 punti di Melis, top scorer della gara. Combattuta ed equilibrata anche la semifinale tra Sennori e Carbonia, terminata 79-75. Ospiti che partono forte e vanno sul +5 al 10’ (19-24). Anche nel secondo quarto “miners” avanti, anche se all’intervallo il margine è ridotto (39-42). Nella ripresa Sennori riesce a impattare e superare la compagine avversaria (61-59 al 30’). Ultimi 10’ vietato ai deboli di cuore, con i padroni di casa a spuntarla. Miglior realizzatore è Merella, del Sennori, con 29 punti. Domani si torna in campo per gara 2, a campi inversi: Carbonia ospiterà Sennori alle 20.30, mentre Elmas attende la visita del San Salvatore alle 20.45.

Playout. Al via anche la finalissima playout tra Azzurra Oristano e Assemini. Si impongono gli oristanesi, per 64-56, al termine di 40’ di gioco sempre condotti. Oristanesi avanti di 10 punti all’intervallo (37-27). Nella ripresa il quintetto allenato da Massimo Poli controlla la situazione, mantenendo il vantaggio e portando a casa gara 1. Azzurra trascinata dal duo Sanna-Porcu, autori di 19 e 17 punti. Gara 2 in programma martedì prossimo, a campi inversi.

