Calcio regionale
12 settembre 2025 alle 17:40
Eccellenza, un brasiliano al LanuseiArriva il centrocampista Fabricio Lusa
Nuovo colpo del Lanusei alla viglia della primo giornata di Eccelenza che si gioca domenica. La società ogliastrina ha tesserato Fabricio Lusa, centrocampista con esperienza nei professionisti in Brasile e reduce da una stagione nella quarta divisione brasiliana. Domenica dovrebbe essere convocato per la trasferta di Uri.
«Fisicità, tecnica e mentalità vincente: ingredienti perfetti per il nostro progetto», scrive la società riferendosi al nuovo arrivato..
