Nuovo colpo del Lanusei alla viglia della primo giornata di Eccelenza che si gioca domenica. La società ogliastrina ha tesserato Fabricio Lusa, centrocampista con esperienza nei professionisti in Brasile e reduce da una stagione nella quarta divisione brasiliana. Domenica dovrebbe essere convocato per la trasferta di Uri.

«Fisicità, tecnica e mentalità vincente: ingredienti perfetti per il nostro progetto», scrive la società riferendosi al nuovo arrivato..

