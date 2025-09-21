In Eccellenza si è disputata oggi la seconda giornata e in testa a punteggio pieno c’è solo il Tortolì. Gli ogliastrini espugnano (0-1) il campo del Santa Teresa Gallura. Decisivo il gol di Nieddu nel primo tempo.

Il Lanusei beffato nel finale dalla corazzata Ilvamaddalena. Finisce 2-2. Ospiti avanti al 13’ con Attili. Nella ripresa, si scatena Mereu che prima pareggia al 2’ e poi firma il sorpasso al 15’. Al 6’ del recupero il pareggio di Caio De Cenco.

La sfida tra Nuorese e Tempio, nobili del calcio isolano, termina senza reti. L’Iglesias strappa un punto a Ossi contro l’Ossese. Anche questo incontro finisce 0-0.

Cade (0-1) in casa il Villasimius contro l’Atletico Uri. Il gol che consegna i tre punti ai giallorossi è di Dore.

Al “Signora Chiara” di Calangianus, i gialorossi di Marini battono (3-2) in rimonta la Ferrini. Cagliaritani in vantaggio con Corda, Vinci pareggia e Argiolas realizza l’1 a 2. Controsorpasso del Calangianus con marcature di Pirina e La Rosa.

Pioggia di gol (3-3) tra Carbonia e Taloro Gavoi. I minerari passano con Nannini ma Navarrete realizza l’1-1. La squadra di Mannu va a segno con Boi e allunga con Pavone. Gli ospiti non si scoraggiano e prima accorciano le distanze con Navarrete su rigore e poi trovano il 3-3 con Castro.

Pareggio (2-2) tra Buddusò e Sant’Elena. I quartesi sbloccano il risultato con D’Agostino ma i padroni di casa lo ribaltano con Faye e Balde. A riportare in parità il risultato è Fadda.

