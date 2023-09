Un incubo per il Sant’Elena (Eccellenza). La squadra del patron Luca Meloni è costretta ancora una volta a cambiare campo. È arrivata eri in tarda serata la comunicazione da parte della Questura di Cagliari che non potrà giocare sul campo di Mulinu Becciu l’incontro col Tempio, causa inagibilità.

Si giocherà (ore 16) nel campo di "Viale Marconi” a Cagliari. È ormai da tanti anni che i quartesi sono costretti ad emigrare. Davvero assurdo per una società con un passato in serie C e che rappresenta una città di circa 70mila abitanti.

«Abbiamo appreso soltanto ieri notte dalla questura di Cagliari che il campo di Mulinu Becciu è inagibile», dice Meloni. «Pertanto abbiamo dovuto trovare altro alloggio. Col Tempio giocheremo nel campo della Ferrini in viale Marconi. Il problema per noi sta diventando cronico. Siamo molto amareggiati. Da anni stiamo vivendo con questo disagio che comporta aggravio di spese».

