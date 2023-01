Come già avvenuto più volte in stagione, anche questo weekend l'Eccellenza anticipa quasi tutta al sabato. Dopodomani alle 15 in programma otto partite su nove della settima giornata di ritorno, dove a riposare è il Latte Dolce capolista. Occasione per il Budoni, che ospita la Nuorese ultima e può scavalcare i sassaresi prima del suo turno di riposo e a due settimane dallo scontro diretto. Alle 15 in programma anche Arbus-Calangianus (nei padroni di casa, ora terzultimi, debutto in panchina dell'ex capitano Renato Incani dopo l'esonero di Lello Floris), Carbonia-Ossese (di nuovo allo "Zoboli"), lo scontro salvezza Iglesias-Li Punti, Lanusei-Ferrini, San Teodoro-Monastir, Taloro Gavoi-Bosa e Tharros-Villacidrese. Domenica l'unico posticipo, alle 15.30 Sant'Elena-Ghilarza a Maracalagonis.

Promozione. Otto gli anticipi al sabato nei tre gironi. Nel gruppo A trasferta a Villamassargia, contro una squadra che ha da poco cambiato allenatore con Fabrizio Anedda al posto di Mauro Corona, per la capolista Villasimius ora a nove punti di vantaggio sulle inseguitrici. Una è il Castiadas, che sempre dopodomani alle 15 ospita l'Andromeda, l'altra il Guspini che domenica alla stessa ora gioca con l'Orrolese. Nel B sabato alle 15 Paulese-Posada e Terralba Francesco Bellu-Tonara (a Santa Giusta), alle 16 Siniscola-Abbasanta. Le due di testa giocano domenica alle 15, l'Arborea seconda riceve il Fonni e il Barisardo capolista a +4 va in casa della Bittese. Nel C anticipi per Bonorva-Buddusò e Oschirese-Tempio alle 15, Luogosanto-Stintino alle 16.

I recuperi. Definiti i recuperi delle partite rinviate il 21 e 22 gennaio per maltempo. In Eccellenza Villacidrese-Sant'Elena mercoledì 8 febbraio alle 15, due ore dopo Calangianus-Taloro Gavoi. In Promozione mercoledì prossimo alle 15.30 Fonni-Paulese per il Girone B, dove invece Atletico Bono-Posada e Tonara-Arborea slittano a sabato 18 febbraio alle 15. Data e ora in cui si giocheranno, per il C, Buddusò-Luogosanto, Tempio-Bonorva e Usinese-Macomerese.

© Riproduzione riservata