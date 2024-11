Si gioca oggi alle 15 l'ottava giornata del campionato di Eccellenza. Il torneo finora vede due capoliste con lo stesso ruolino di marcia: Budoni e Monastir sono appaiate in testa a 17 punti con 5 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta (le uniche imbattute), con 9 gol fatti e appena 1 subito. Oggi saranno impegnate in trasferta e nel Sulcis: i galluresi a Iglesias, i biancoblu a Carbonia. Spera di approfittarne il Tempio, che ospita l'Alghero: per i padroni di casa c'è la novità del portiere Giovanni Russo, classe '92 con un lungo trascorso tra i professionisti e preso dalla Trevigliese.

Nella scorsa stagione Villasimius e Ferrini sono state due ottime realtà, arrivando entrambe ai playoff dove sono state superate dall'Ossese (la prima in finale, la seconda in semifinale). Ora invece sono rispettivamente undicesima e dodicesima: si sfidano all'Is Casas, coi padroni di casa con gli ex Matteo Argiolas e Lorenzo Camba (non più Lucas Rostand, che ha risolto il contratto in settimana) e gli ospiti in difficoltà a livello di portiere, considerato che Marco Manis ha lasciato negli scorsi giorni. Interessante anche la sfida tra Nuorese e Ossese, coi verdazzurri che presentano la novità Giuseppe Cocco in attacco (dopo l'addio a Mauricio Villa, che sarebbe stato un ex).

Completano il programma Barisardo-Calangianus, Ghilarza-San Teodoro e Taloro Gavoi-Li Punti.

