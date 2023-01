ANTICIPI ECCELLENZA. Al Vanni Sanna di Sassari, il Lanusei blocca (2-2) la capolista Latte Dolce. Rallenta quindi la sua corsa la squadra di Mauro Giorico col Budoni che domani potrebbe avvicinarsi. Dopo il vantaggio iniziale degli ogliastrini con Arangino, al 42’ il Latte Dolce pareggia con una deviazione aerea di Kaio Piassi. Nella ripresa, al 43’ i padroni di casa completano la rimonta grazie a Saba, servito da Cabeccia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sull’azione successiva il Lanusei pareggia con una conclusione da fuori area di Mainardi.

In corso Ghilarza-San Teodoro con gli ospiti avanti 1-3. Il San Teodoro vince (1-2) la sfida playoff contro il Ghilarza. A segno Piemonte (doppietta) e Ruzzittu per i teodorini, mentre per i giallorossi Rancez.

Domani, alle 15, si completa il quadro della 25esima giornata. Il Budoni, atteso a Bonorva dall’ostico Bosa, ha l’opportunità di avvicinarsi alla vetta. La Ferrini ospita la Tharros. L’Iglesias gioca a Monastir. Chiudono Ossese-Arbus e Li Punti-Carbonia.

Rinviate, causa maltempo, Calangianus-Taloro Gavoi e Villacidrese-Sant’Elena.

PROMOZIONE: Nel girone A di Promozione, il Villasimius, vittorioso (3-0) contro il Selargius, allunga sulle avversarie Guspini e Castiadas, sconfitte rispettivamente (3-0 e 2-1) in trasferta da Cus Cagliari e Orrolese. Successo (2-4) importante in chiave salvezza per l’Asseminese sul campo del La Palma.

Nel girone B, Idolo si aggiudica il derby (3-1) col Tortolì. Pareggio (0-0) tra Abbasanta e Terralba.

Nel girone C, vittoria (2-0) del Lanteri contro la vice capolista Stintino.

Domani si chiude la seconda giornata. Nel girone A in campo, alle, 15 Atletico Cagliari-Verde Isola, Gonnosfanadiga-Cortoghiana e Villamassargia-Andromeda. Nel gruppo B, alle 15, Atletico Bono-Posada, Barisardo-Santa Giusta e Fonni-Paulese. Nel girone C, alle 15, Coghinas-Thiesi, Porto Torres-Ozierese e Sennori-Oschirese.

Rinviate, causa maltempo, Tonara-Arborea e Siniscola-Bittese (B) , Buddusò-Luogosanto, Usinese-Macomerese e Tempio-Bonorva (C).

© Riproduzione riservata