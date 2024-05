Si gioca sabato ad Abbasanta, con fischio d'inizio alle 16, la finalissima playoff di Eccellenza tra Ossese e Villasimius. Restava da stabilire il campo da gioco e la Figc, sentite le società, ha sciolto la riserva. In palio i playoff nazionali per la Serie D. Per i sarrabesi, che in semifinale hanno battuto il Tempio, un’altra pagina di storia non essendo mai arrivati così lontano. Per l’Ossese, che ha eliminato la Ferrini Cagliari, invece, sarà la seconda finale dopo quella del 22 maggio 2022 giocata a Thiesi contro il Taloro. Vinsero i gavoesi guidati all’epoca proprio dall’attuale allenatore dell’Ossese, Mario Fadda.

Entrambe le società sono al quinto campionato di Eccellenza. «Ci aspetta una partita molto difficile e complicata», dice l’allenatore del Villasimius, Nicola Manunza. «Dopo l’Ilvamaddalena, ritengo l’Ossese la squadra più attrezzata. Per i nostri avversari è la seconda finale playoff e nel loro palmares vantano anche due Coppa Italia vinte nelle stagioni 2021/2022 e in quella in corso. Hanno partecipato alla fase nazionale. Quindi sono sicuramente più esperti. Abituati a questo tipo di sfide e, sinceramente, anche più attrezzati rispetto a noi per disputare gli spareggi nazionali».

La gara di ritorno del playout Tharros-Carbonia si gioca sabato alle 16. Nell'andata hanno vinto i minerari 3-0. Gli oristanesi per ribaltare il risultato negativo, e quindi salvarsi, dovranno vincere con almeno tre gol di scarto.

