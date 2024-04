Nel big match di Eccellenza il 3-2 dell'Ossese sul Tempio permette ai bianconeri il sorpasso al secondo posto: 53 punti per la squadra di Mario Fadda, 51 per quella di Giuseppe Cantara. In casa, al Walter Frau, il rendimento è il migliore del campionato: 13 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte per 39 punti, più di tutte le altre sul proprio campo. In zona playoff il punto del Villasimius con l'Iglesias (1-1) dà comunque un leggero vantaggio ai sarrabesi, perché la Ferrini incappa in un pomeriggio stregato e perde 1-4 in casa col Taloro Gavoi. I cagliaritani ora sono stati raggiunti dal Ghilarza, vittorioso 1-0 sull'Ilvamaddalena già promossa, e fra due settimane ci sarà lo scontro diretto decisivo in chiave spareggi.

Tutto invariato. Il 2-2 in Calangianus-Carbonia mantiene vive le speranze salvezza dei minerari, perché si sta riducendo la distanza fra quartultima e quintultima (con almeno sette punti di distacco niente playout). I padroni di casa staccano la Tharros, che complice il turno di riposo entra nella zona a rischio, a -4 con 29 punti ci sono Bosa (vittorioso 1-4 a San Teodoro) e proprio il Carbonia che le sta provando tutte per tenere l'Eccellenza. Categoria dove invece è ormai scontato che non ci saranno più Villacidrese e Sant'Elena, 0-0 nello scontro diretto fra ultima e penultima di sabato che di fatto condanna entrambe. Non dovrebbe invece rischiare il Li Punti, pur avendo perso 1-0 a Bari Sardo: +5 il vantaggio dei sassaresi sulla quintultima, anche se avrà il turno di riposo nella giornata conclusiva.

