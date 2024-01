L'Ilvamaddalena, capolista dell'Eccellenza da inizio stagione, per la seconda volta consecutiva ha visto giocare tutte le avversarie.

Dopo la sospensione della partita con la Ferrini dello scorso 23 dicembre, completata mercoledì col punteggio di 0-0, ieri non è scesa in campo perché il match con l'Ossese è stato posticipato (proprio per via del recupero) alle 15 di questo pomeriggio.

E i risultati dagli altri campi hanno sorriso ai biancocelesti, perché la Ferrini ha perso 2-0 a San Teodoro mentre il Tempio non ha potuto disputare la sfida a Iglesias per impraticabilità del campo. Vincendo oggi, i maddalenini andrebbero a +10 sulle inseguitrici e soprattutto eviterebbero di rimettere in corsa l'Ossese, al momento quarta a -11.

«Questo è un torneo molto equilibrato, siamo stati forse un po' più continui nei risultati e per questo ci troviamo con questi punti in più. Ma il campionato è molto equilibrato e ogni partita è difficile da affrontare», il giudizio al giro di boa dell'allenatore dell'Ilva Carlo Cotroneo. L'Ossese, dopo il KO alla seconda giornata col Taloro Gavoi, ha vinto tutte le altre partite in casa: le ultime 6-1 sul Sant'Elena e 5-0 sul Carbonia.

Unico KO. L'Ossese è la squadra che ha inflitto l'unica sconfitta all'Ilva, che in campionato ha vinto 11 partite con 5 pareggi: 2-0 nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. I bianconeri di Mario Fadda hanno poi conquistato la finale ai rigori (perdendo 2-0 al ritorno) e otto giorni fa superando 1-0 l'Ossese ad Abbasanta hanno alzato il trofeo per la seconda volta nelle ultime tre stagioni, conquistando l'accesso alla fase nazionale che dà in palio un posto in Serie D.

«Conosciamo l'Ossese abbastanza bene, avendola affrontata già alla prima di campionato e due volte in coppa», le parole di Cotroneo sugli avversari odierni. L'Ilva da oggi riavrà a disposizione l'attaccante argentino Blas Tapparello, ripreso dal Cittanova e già protagonista della promozione nel 2021-2022. «Si è allenato in questi giorni, in questa categoria si fa sentire e ha già segnato venti gol. Ma abbiamo perso altri giocatori importanti come Gjurchinoski e Lena, più l'infortunio di Pecharromán. Tapparello, Vega e Touray ci hanno permesso di aggiungerne altri, ora dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo già fatto per ripeterci nel girone di ritorno». Ossese-Ilva sarà diretta da Nicola Nieddu della sezione di Sassari.

