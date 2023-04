Sarà il Sant’Elena l’avversario del Lanusei nel playout di Eccellenza. Battuta (7-6) dopo la girandola dei rigori la Nuorese che retrocede in Promozione dove raggiunge Monastir e Arbus. È il verdetto dello spareggio giocato questo pomeriggio ad Abbasanta. Sono stati quindi necessari i calci di rigore per decretare la vincitrice dopo che i tempi regolamentari (terminati uno a uno) e supplementari. A passare in vantaggio è stata la Nuorese al 39’ con Saura su cross del capitano Cocco. Allo scadere di tempo il pareggio dall’ex Ragatzu su cross di Porcu. Nella ripresa e nei supplementari il risultato non cambia e si va ai rigori. Fatale per i verdazzurri l’errore di Puddu.

Nuorese: Cocozza, Peana, Puddu, Nicol, Rantucho, Piriottu, Nicol, Animobono (12’ pts Spina), Demurtas, Dem (2’ pts Di Nardo), Cocco, Saura. Allenatore Picconi.

Sant’Elena: Tirelli, Delogu, Minerba, Porcu, Vignati, Pilleri (11’ pts Porta), Rotaru (7’ pts Mura), Floris, Ragatzu, Caboni (1’ pts Sanna), Littarru. Allenatore Piras.

Arbitro: Antonini di Rimini.

Reti: 39’ pt Saura, 49’ pt Ragatzu.

Rigori: Mura (Sant’Elena) gol, Peana (Nuorese) gol; Ragatzu (Sant’Elena) gol, Rantucho (Nuorese) gol; Sanna (Sant’Elena) gol, Saura (Nuorese) gol; Delogu (Sant’Elena) gol, Demurtas (Nuorese) gol; Littarru (Sant’Elena) gol, Cocco (Nuorese) gol; Floris (Sant’Elena) fuori, Spina (Nuorese) fuori; Vignati (Sant’Elena) gol, Puddu (Nuorese) fuori.

© Riproduzione riservata