Rallenta l’Ilvamaddalena ma le avversarie non ne approfittano Si è giocata oggi la decima giornata di Eccellenza. A Carbonia, tra minerari e maddalenini finisce 1-1. Padroni di casa avanti al 25’ con Cordoba. Nella ripresa, al 17’ il pari firmato da Gjurchinoski.

A Capoterra, tra Sant’Elena e Ferrini Cagliari finisce senza reti. Il Tempio batte (3-1) il Ghilarza e aggancia Ferrini e Villasimius in seconda posizione. Per i galletti marcature di Aiana, Virdis e Igene, per gli ospiti Caddeo. Villasimius che cade (3-0) sul campo del Barisardo. I gol di Aimi, Lorenzoni e Donchovaki. A meno due dal trio che insegue la capolista c’è la Tharros che a Oristano ha superato (1-0) il Calangianus con gol di Atzori.

Iglesias sconfitta (0-1) tra le mura amiche da un’Ossese in forte ripresa. A segno Mudadu per i bianconeri. A Bonorva, il Taloro vince (0-1) col Bosa grazie alla rete dell'intramontabile Mele. Pareggio senza gol tra Li Punti e San Teodoro. Ha riposato la Villacidrese.

