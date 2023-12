Seconda in classifica pur dovendo fare i conti da un mese e mezzo con una lunga lista di indisponibili, la Ferrini si rinforza con l'attaccante Federico Porru.

Classe 2002, arriva dal Sant'Elena dove aveva cominciato la stagione sempre in Eccellenza. Il centravanti, coi quartesi, aveva realizzato quattro gol in campionato aiutando la squadra allenata da Marco Piras prima e Fabio Vignati ora a raggiungere la finale di Coppa Italia che i suoi ex compagni giocheranno con l'Ossese. Porru è la scelta della Ferrini dopo la lesione al ginocchio per Sebastiano Galloni, rimediata contro il Taloro Gavoi due settimane fa, e gli acciacchi di Alessio Figos e Gianluca Podda, solo tre dei tanti infortunati in rosa.

Nelle ultime partite Sebastiano Pinna ha utilizzato tanti giovani in attacco: su tutti il 2005 Alessandro Serrau, schierato più volte titolare, e il 2006 Gabriele Putzolu oltre al 2005 Alberto Mele già in gol alla prima giornata col San Teodoro e utilizzato spesso anche nella scorsa stagione. Si aggiungono, come giovanissimi, al 2005 Antonio Sedda e al 2007 Walter Anedda entrambi in campo venerdì scorso col Bosa (il primo entrato al 6' per l'infortunio di Mirco Carboni, il secondo titolare). Per Porru, che aveva iniziato la carriera al La Palma e ha anche giocato con Monastir, Selargius e Guspini, possibile esordio sabato nell'anticipo a Ghilarza, sfida tra terza e seconda in classifica.

