C'è ancora un punto interrogativo su Ferrini-Calangianus, partita della 14ª giornata di Eccellenza giocata domenica scorsa al "Polese" e finita 1-1 sul campo. Il Giudice Sportivo non ha omologato il risultato, con la necessità di effettuare ulteriori accertamenti prima di potersi esprimere (presumibilmente la prossima settimana).

Si tratta di un atto d'ufficio: né la Ferrini né il Calangianus hanno presentato o preannunciato un reclamo, perciò per le due società l'esito della gara è stato regolare.

La questione va individuata negli ammoniti della sfida: Vinícius, Onganía e Putzu, tutti della formazione ospite. Il Calangianus segnala che dovrebbe trattarsi di un errore nella distinta per quanto riguarda il primo, scritto con un nome diverso, e si ritiene tranquilla che il risultato sarà omologato. Se così non dovesse essere, in ogni caso, la sanzione non potrà riguardare le gare precedenti.

Il precedente. Già la scorsa settimana nei campionati regionali sardi si è visto un caso con motivazioni analoghe, ossia la mancata omologazione di un risultato per azione diretta del Giudice Sportivo. È avvenuto in Prima Categoria, per la partita del Girone E Trinità-Sorso giocata il 6 novembre e terminata 3-0. Nella circostanza un giocatore della formazione di casa, Abdaramani Touré, è stato ammonito ma non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa dell'incontro. Questa situazione, in assenza di reclami da parte delle società, avviene in maniera automatica soltanto nei casi in cui un tesserato riceva un cartellino da parte dell'arbitro. Ieri, il Giudice Sportivo ha acclarato come Touré non avesse titolo per partecipare alla gara, disponendo lo 0-3 a tavolino a favore del Sorso.

