Calcio regionale
10 settembre 2025 alle 21:04
Eccellenza Coppa Italia, si riprende il 15 ottobre con i quarti di finaleIl ritorno è in programma il 29 ottobre
La Coppa Italia di Eccellenza si ferma per un mese. Riprenderà il 15 ottobre con le gare di andata dei quarti di finale col ritorno previsto per il 29 ottobre.
Il 15 si giocheranno Tempio-Santa Teresa, Villasimius-Nuorese, Iglesias- Ferrini Cagliari e Atletico Uri-Buddusò. Nel frattempo, tutte le squadre avranno la possibilità di migliorare amalgama e condizione atletica giocando il campionato di Eccellenza.
