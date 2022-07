Le società di Eccellenza debutteranno nella nuova stagione domenica 21 agosto, con l'inizio del primo turno di Coppa Italia. Chi sarà impegnato nei triangolari (uno, se confermato il format a 19 squadre) rigiocherà anche il 24 e il 31 agosto, data quest'ultima in cui invece si svolgeranno le gare di ritorno per gli accoppiamenti singoli. La prima giornata di campionato è ufficialmente prevista per domenica 28 agosto, entro fine luglio si conoscerà il calendario e le date definitive di una stagione che si preannuncia lunga, visto l'aumento delle partecipanti rispetto alla scorsa.

Ripescaggio. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale dovrà decidere se confermare un format dispari oppure renderlo pari tramite ripescaggio. Tortolì e Usinese hanno presentato la domanda, così come Guspini e Macomerese che l'hanno però inviata incompleta. In Promozione hanno invece richiesto il ripescaggio Atletico Bono, Calcio Pirri, Cannonau Jerzu Picchi, Coghinas, Cus Cagliari, Libertas, San Nicola Ozieri, Santa Giusta, Sestu, Tuttavista Galtellì e Vecchio Borgo Sant’Elia (incompleta la domanda del Freccia Parte Montis). Dei vari campionati regionali, dall'Eccellenza in giù, l'unica squadra che non ha presentato domanda di iscrizione è il Kalagonis (Seconda Categoria).

