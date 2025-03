Una giornata davvero intensa quella di oggi in Eccellenza. Il Budoni in Serie D, dopo il successo per 1-0 a Villasimius. Con Ghilarza e Li Punti, già retrocesse in Promozione, si combatte ora per i play off e i playout.

La Ferrini ha conquistato tre punti d'oro vincendo per 1-0 a Nuoro, il Barisardo ha perso in casa tornando in piena zona a rischio. L'Iglesias è passato sul campo ogliastrino vincendo per 2-0. Punti d'oro per il Carbonia, vittorioso per 4-2 col Calangianus, e per l'Alghero, travolgente a Ghilarza (0-5).

Pari (1-1) fra Monastir e Ossese. Il Monastir ora vanta un solo punto di vantaggio sul Tempio che ha travolto (4-1), il Taloro. Vittoria per 4-1 del San Teodoro sul Li Punti.

